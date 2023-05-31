Российские дипломаты готовят возвращение на родину сбежавшей из Польши гражданки РФ

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники российского генерального консульства в Бресте осуществляют необходимые процедуры для возвращения на родину прорвавшейся во вторник утром через границу из Польши в Белоруссию гражданки РФ и трех ее детей. Об этом проинформировал в среду пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

"С женщиной и детьми все в порядке, они чувствуют себя хорошо. В настоящее время проводятся обязательные в данном случае процедуры для возвращения наших граждан на родину", - говорится в его сообщении, размещенном в телеграм-канале посольства.

Маскалев отметил, что российскими дипломатами были предприняты все необходимые действия. "Коллеги из генерального консульства России в Бресте оперативно среагировали. Консул забрал семью с белорусского погранпункта и отвез к родственникам, которые проживают в Бресте", - проинформировал он, поблагодарив белорусских коллег "за оказанную помощь и четкое взаимодействие".

Утром 30 мая автомобиль, в котором женщина ехала вместе с мужем и тремя детьми, двое из которых имеют шведское подданство, прорвался через шлагбаум на польской стороне погранперехода "Тересполь - Брест". Преодолев польские инженерные заграждения, поврежденная машина остановилась перед транспортным затором недалеко от моста через Западный Буг, после чего россиянка и трое ее детей бросились бежать на белорусскую сторону. Водитель, развернув автомобиль поперек полосы движения транспорта, попытался помешать сотрудникам польского погранведомства осуществить преследование и был задержан на территории Польши.

В интервью белорусской государственной телерадиокомпании "Брест" женщина сообщила, что ее зовут Зулейхан, свою фамилию она не назвала. По словам россиянки, в 2014 году из Чечни она со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Европе. Семья обустроилась в Швеции, супруги работали, пока однажды не были задержаны "по роковой ошибке". Детей изъяли и передали опекуну, вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. В течение последнего года семья проживала в Польше, но очень хотела вернуться в Чечню, однако выехать из страны им не удавалось, так как польские власти не выпускали россиян "без объяснения причин". При прохождении контроля в польском пункте пропуска "Тересполь" у родителей возникло подозрение, что двух детей, имеющих подданство Швеции, не намерены выпускать из Евросоюза, после чего и была предпринята попытка прорыва из Польши в Белоруссию.