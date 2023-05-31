Песков: Путин не играет в компьютерные игры

Представитель Кремля отметил, что "никогда не видел этого и не слышал этого от него"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никогда не видел, чтобы глава государства Владимир Путин играл в компьютерные игры.

"Мне неизвестно о том, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", - сказал представитель Кремля в среду.

Во вторник во время посещения Путиным центра "Зотов" в Москве один из участников выставки, рассказывая о компьютерных играх главе государства, предположил, что вряд ли у российского лидера есть время играть по выходным. В ответ президент пошутил, сказав, что играет в будние дни.