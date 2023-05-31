Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

У 83-летнего актера уже есть трое детей от предыдущих отношений

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Актер Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, и его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла ждут ребенка. Таким образом актер станет отцом в четвертый раз. Об этом во вторник вечером сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей знаменитости.

Сейчас у него трое детей от двух разных женщин - Джулия Мария (1989 года рождения) и близнецы Антон и Оливия (2001 года рождения).

По данным портала TMZ, девушка Аль Пачино на восьмом месяце беременности. Они поддерживают отношения с апреля 2022 года.