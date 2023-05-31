В Москве пройдет выставка об истории плюшевых медведей в честь Дня защиты детей

Экспозиция будет работать с 1 по 8 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории плюшевых медведей, пройдет на смотровой площадке Panorama360 в Москве с 1 по 8 июня. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"Увидеть плюшевых мишек СССР и Европы, узнать историю развития игрушки по всему миру и даже изготовить свою можно с 1 по 8 июня на смотровой площадке Panorama360. Выставка проводится при участии кукольной галереи "Вахтановъ" и галереи "Музей плюшевых медведей", - сказали в пресс-службе.

На выставке будут представлены советские и современные уникальные коллекционные плюшевые медведи, выполненные художниками и дизайнерами из разных стран. Кроме того, на площадке организуют фотозону с ретро-игрушками и фотопроект-инсталляцию "Секрет плюшевого мишки". Также 3 и 4 июня здесь пройдут мастер-классы по изготовлению плюшевых медведей от художницы Елены Брызгаловой и лекция об истории появления плюшевого мишки от директора кукольной галереи "Вахтановъ" Ирины Мызиной.