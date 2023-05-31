В Ростове-на-Дону перенесли детские мероприятия в зоопарке 1 июня из-за непогоды

Праздник состоится 3 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Ростовский-на-Дону зоопарк перенес мероприятия ко Дню защиты детей из-за действующей непогоды в регионе, сообщили в среду в Telegram-канале зоопарка.

"В связи с прогнозируемыми на 1 июня плохими погодными условиями праздник, посвященный Дню защиты детей, переносится на 3 июня", - говорится в сообщении.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушились проливные дожди и сильный ветер. Непогода стала причиной ряда происшествий, в числе которых обрушение трибун на Гребном канале "Дон", где погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети. Также были подтоплены дороги и частные домовладения, повалены деревья.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал в Telegram-канале о том, что, по данным синоптиков, непогода сохранится вплоть до 15 июня. "На сегодня и завтра также прогнозируют сильный дождь. За сутки ожидается выпадение 27 мм осадков. Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону сохраняется", - уточнил он.

Он призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными.