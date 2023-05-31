Почти 60 тыс. порций мороженого раздадут детям в парках Подмосковья

Акция пройдет в 20 парках культуры и отдыха региона

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Акция по бесплатной раздаче мороженого детям пройдет в 20 парках культуры и отдыха в День защиты детей, 1 июня, всего планируется раздать около 57 тыс. порций. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В честь дня защиты детей 1 июня в парках Подмосковья пройдет акция, в рамках которой ребят от команды губернатора будут угощать мороженым. Подмосковные ребятишки разных возрастов получат около 57 тыс. стаканчиков с мороженым", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что акция пройдет в 20 парках культуры и отдыха в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Домодедове, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехове-Зуеве, Пушкинском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Щелкове.

Также в пресс-службе рассказали, что праздничная программа в честь Дня защиты детей начнется в парках в 12:00. Для детей подготовили анимацию, игровые шоу, мастер-классы и фотозоны.