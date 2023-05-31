В Белоруссии приняли законопроект, расширяющий основания для отзыва аккредитации СМИ

Документ в том числе уточняет порядок деятельности в стране иностранных средств массовой информации и предоставляет возможность применения ответных мер в отношении иностранных ресурсов

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии в среду приняла во втором, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации. Об этом из зала заседаний нижней палаты парламента передает корреспондент ТАСС.

После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту страны. В первом чтении законопроект об изменении закона "О средствах массовой информации" был принят Палатой представителей 18 апреля. В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении в текст были внесены изменения уточняющего и технического характера.

Поправками в действующий закон предполагается расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам. Также нововведения уточняют порядок деятельности в Белоруссии иностранных средств массовой информации и предоставляют возможность применения ответных мер в отношении иностранных СМИ, интернет-ресурсов и журналистов. Перед первым чтением закона министр информации Белоруссии Владимир Перцов заявлял о том, что новеллы демонстрируют готовность Минска "отвечать на любой выпад" со стороны стран Запада, где запрещают работу белорусских СМИ.

В конце июня 2021 года в Белоруссии вступил в силу закон "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации", в соответствии с которым был расширен перечень информации, запрещенной к распространению в СМИ и на интернет-ресурсах. В частности, введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, проведенных без аккредитации, не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральный прокурор Белоруссии и прокуроры регионов республики получили право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремизма, и информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам. Возможность принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ получила Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Кроме того, выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформации. Учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица и граждане, а также юрлица с иностранным участием.