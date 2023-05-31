Завод из Петербурга полностью обеспечит российский рынок циркониевыми зубными коронками

Объем инвестиций в расширение производства составит около 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Компания из Петербурга "Циркон Керамика", выпускающая заготовки из диоксида циркония для зубных коронок и протезов, планирует увеличить объемы производства выпускаемой продукции, чтобы покрыть потребности всей страны в таких материалах. Объем инвестиций в расширение производства составит около 30 млн рублей, сообщил гендиректор предприятия Игорь Шуберт.

"Сейчас у нас объем производства порядка 20 тыс. дисков из диоксида циркония для стоматологических реставраций в год. В этом году мы планируем довести до 30-35 тыс. Потенциально пресс может выпускать до 200 тыс. в год, но печи не справляются с этой нагрузкой, и нам нужно купить еще один комплект. И тогда в 2024 году мы можем выйти на порядка 120 тыс. дисков в год. Это покроет потребности России. На это потребуется порядка 30 млн рублей. Мы хотим воспользоваться госпрограммами", - сказал он.

По словам гендиректора, каждый год оборот компании растет от 50 до 100%. Продукция поставляется от Калининграда до Владивостока, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению. Сейчас компания ведет переговоры о поставках с ОАЭ.

"Это, хоть и микробизнес по большому счету, но при этом компания производит продукцию по самым высоким мировым стандартам. Потребителями продукции предприятия, несмотря на все санкции, являются в том числе и компании из Европы. В этом году мы особое внимание уделяем цифровизации процессов для того, чтобы компании могли достаточно быстро получать необходимый для развития ресурс", - отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил ТАСС, что ситуация на рынке стоматологии постепенно стабилизировалась относительной той, что сложилась летом прошлого года.

"В целом ситуация на этом рынке стабилизировалась, очень сложно было весной и в начале лета прошлого года: и цены резко выросли, и были перебои с отдельным ассортиментом продукции. Сейчас либо возобновлены поставки прежнего ассортимента, либо рынок нашел достойные альтернативы. Цены снизились относительно пиковых значений, но они в любом случае выше докризисных показателей. Замены российского производства тоже есть, но не по всему ассортименту это первое, а второе, зачастую эти замены производят из сырья или компонентов иностранного происхождения, то есть такие производства тоже значительно импортозависимы и цены на них так же выросли", - отметил эксперт.

О предприятии

"Циркон Керамика" - единственное в России сертифицированное производство заготовок из диоксида циркония для стоматологических реставраций. Производственные площади составляют 528 кв. м. Выручка компании за 2022 год составила 65,9 млн рублей, чистая прибыль за тот же период - 9,3 млн рублей. В этом году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выдел предприятию заемные средства в размере 5 млн рублей, которые пошли на пополнение оборотного капитала.