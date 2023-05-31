Число заболеваний органов дыхания в России выросло почти на 9% с 2020 года

Оно достигло 68 млн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число зарегистрированных в России случаев заболеваний органов дыхания за два года увеличилось на 7 млн. Показатель вырос с 61 млн в 2020 году до 68 млн в 2022 году, следует из презентации заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерии Гульшиной. Таким образом, рост составил почти 9%.

По данным, представленным на круглом столе в Совете Федерации, в 2022 году в России отмечалось 68 881 374 случая таких болезней, в 2021 - 66 596 584, в 2020 - 61 312 356. Из них хроническая обструктивная легочная болезнь, или ХОБЛ, составляла 794 302 (2020 год), 773 737 (2021 год) и 784 849 (2022 год) случаев.

Гульшина добавила, что в России отмечается рост общей заболеваемости органов дыхания с диагнозом, установленным впервые. По приведенным ею данным, в 2022 году было зарегистрировано 61 918 784 случая заболеваний органов дыхания с впервые в жизни установленным диагнозом. В 2021 и 2020 годах показатель составлял 59 381 887 и 54 273 331 случай соответственно.

По словам Гульшиной, среди основных причин смертности болезни органов дыхания в РФ занимают шестое место. "Несмотря на более тяжелое течение ряда бронхо-легочных заболеваний на фоне новой коронавирусной инфекции и рост показателей летальности в стационаре по профилю "пульмонология" в 2021 году, в 2022 у нас отмечается снижение летальности практически в 1,5 раза", - пояснила она.