Глава Адыгеи Кумпилов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие региона

МАЙКОП, 31 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи глава республики Мурат Кумпилов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - говорится в сообщении.

Кумпилов родился в 1973 году в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи, следует из данных на официальном сайте исполнительных органов государственной власти региона. 12 января 2017 года указом президента РФ он был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея. 10 сентября 2017 года депутатами Государственного Совета - Хасэ Адыгеи избран главой республики, 11 сентября 2022 года депутаты парламента Адыгеи избрали Кумпилова на второй срок. Награжден орденом Почета (2021). Женат, воспитывает четверых детей.