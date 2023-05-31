31 мая, 12:19

Эксперт предупредил об опасности применения антидроновых ружей гражданским населением

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, граждане могут обезопасить себя только выполнением инструкций от МЧС или военных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Гражданскому населению не следует применять антидроновые ружья против БПЛА, так как сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, что будет угрозой его жизни. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

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"Гражданское городское население себя может обезопасить только тем, что будет выполнять инструкции, которые им могут прислать МЧС или военные, потому что какие-то антидроновые ружья и прочие приборы в городе бессмысленны. Три дрона, которые упали в Москве на жилые дома, были сбиты системой РЭБ, они просто падали вниз. Любой человек, который будет иметь антидроновое ружье, собьет беспилотник, и тот будет падать ему на голову", - сказал он.

Литовкин добавил, что в случае атаки беспилотников на город жителям нужно соблюдать определенные правила и действия. "Надо в подъездах вывесить инструкции, этим должны заняться МЧС. В инструкции должно быть описано, что делать каждому человеку, если на его дом падает дрон, нужно написать, куда идти, где прятаться, с кем связываться и так далее", - заключил эксперт.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения. 

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