Эксперт предупредил об опасности применения антидроновых ружей гражданским населением

По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, граждане могут обезопасить себя только выполнением инструкций от МЧС или военных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Гражданскому населению не следует применять антидроновые ружья против БПЛА, так как сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, что будет угрозой его жизни. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Гражданское городское население себя может обезопасить только тем, что будет выполнять инструкции, которые им могут прислать МЧС или военные, потому что какие-то антидроновые ружья и прочие приборы в городе бессмысленны. Три дрона, которые упали в Москве на жилые дома, были сбиты системой РЭБ, они просто падали вниз. Любой человек, который будет иметь антидроновое ружье, собьет беспилотник, и тот будет падать ему на голову", - сказал он.

Литовкин добавил, что в случае атаки беспилотников на город жителям нужно соблюдать определенные правила и действия. "Надо в подъездах вывесить инструкции, этим должны заняться МЧС. В инструкции должно быть описано, что делать каждому человеку, если на его дом падает дрон, нужно написать, куда идти, где прятаться, с кем связываться и так далее", - заключил эксперт.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.