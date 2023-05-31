31 мая, 12:02,
обновлено 31 мая, 12:26

Путин 1 июня проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Многодетные семьи из разных регионов России примут участие в беседе в режиме видеосвязи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, в Международный день защиты детей, проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", сообщает пресс-служба Кремля.

"1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, орденом "Родительская слава" награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Путин в Международный день защиты детей по традиции встречается с многодетными семьями. С 2020 года из-за пандемии общение проходит в режиме видеосвязи.

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают более чем в 60 странах. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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