В Москве зафиксировали всплеск продаж антидроновых ружей после атаки на город

Как отметил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, гражданскому населению не следует применять это оружие, так как сбитый БПЛА может упасть в близости от человека, что будет угрозой для жизни

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москвичи начали активно покупать антидроновые ружья после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву 30 мая. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вчера, 30 мая, был всплеск по продажам антидроновых систем. В основном брали ружья", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что цены на антидроновые ружья стартуют с 1,5 млн рублей.

"Спрос на средства противодействия дронам действительно увеличился. Больше всего спросом пользуются антидроновые ружья", - подтвердили ТАСС в компании Detector Systems, занимающейся продажей средств противодействия дронам, в ответ на вопрос о спросе на такие устройства после атаки БПЛА на Москву.

В ряде других компаний-производителей ТАСС не стали комментировать информацию о спросе на антидроновые ружья.

В России есть несколько компаний, которые производят системы для борьбы с дронами. В частности, холдинг "Росэлектроника" производит противодронные ружья "Пищаль-Про" и "Днепр", переносной комплекс всенаправленного действия "Купол" и системы подавления "СЕРП-ВС5", способной защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Концерн "Калашников" в свою очередь выпускает антидроновое ружье REX, а компания "Лаборатория ППШ" - антидроновое ружье ЛПД-802.

Как отметил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, гражданскому населению не следует самостоятельно применять антидроновые ружья против БПЛА, так как сбитый беспилотник может упасть в непосредственной близости от человека, что будет угрозой его жизни.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.