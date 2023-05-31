В Петербурге зарегистрировали 49 случаев кори с начала 2023 года

Среди заболевших оказались 23 ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Число заболевших корью в Санкт-Петербурге с начала 2023 года составило 49. Об этом сообщила журналистам в среду начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

"На сегодня в Санкт-Петербурге выявлено и лабораторно подтверждено 49 случаев кори, из них 47% приходится на детей - это 23 случая. Из числа завозных, когда, вероятно, заболевание произошло за пределами Российской Федерации, 10 случаев кори - порядка 5%", - рассказала она.

По словам Катаевой, первые случаи кори начали регистрироваться в Петербурге в конце января. Эпидемическая ситуация в городе по кори не потребовала массового закрытия на карантин учреждений - в мае на пять дней приостановили госпитализацию в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса, также случай кори зарегистрировали в Академической гимназии №56, но переводить учреждение на дистанционную работу не потребовалось.

Как добавила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, охват подчищающей иммунизацией от кори в городе составил 5,6 тыс. человек - 67% от плана.