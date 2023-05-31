Свердловская область стала лидером по количеству участниц премии "Деловой престиж"

На конкурс заявились около 650 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Свердловская область стала лидером по количеству участниц первой бизнес-премии для женщин "Деловой престиж", которую объявили в регионах Уральского федерального округа, а также в Пермском крае и Башкирии. Об этом сообщила в среду ее организатор Мария Окулова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На первом месте Свердловская область, именно поэтому и выбран Екатеринбург точкой притяжения, где будет проходить само торжественное награждение, в топ-100 вошли более 50 участниц [из Свердловской области]", - сказала Окулова.

Всего на конкурс поступило порядка 650 заявок по 14 номинациям, лидером по активности также стала Свердловская область, за ней Пермский край и Башкирия. Из всех заявок экспертное жюри выбрало топ-100 участниц. Далее двух победителей в каждой из номинаций определяет голосование на сайте, в котором приняли участие 50 тыс. человек, а также жюри. Объявление и награждение победителей пройдет 3 июня в Екатеринбурге. Конкурс является бесплатным для участниц.

Как отметил замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, жительницы региона особенно активно работают в сфере моды и социального предпринимательства. По итогам 2022 года женщины получили более половины всех грантов министерства на поддержку социального предпринимательства. Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова добавила, что при отделении открыли Клуб предпринимателей, где будут проводить обучающие мероприятия, в частности планируют запустить проект наставничества в бизнесе.

Конкурс "Деловой престиж" проводится с целью популяризации "Национальной стратегии действий в интересах женщин", утвержденной в России на 2023-2030 годы, он призван выявить и поощрить женщин, добившихся значительных результатов в своем деле. Соорганизатором премии является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.