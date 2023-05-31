Интервалы на Савеловском направлении МЦД-1 изменятся 5-29 июня

По будням ночью будут строить ТПУ "Лианозово" - для этого будут поочередно закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Савеловском направлении МЦД-1 изменятся в вечернее и ночное время с 5 по 29 июня и будут достигать от 20 до 60 мин. Часть поездов отменят, а у некоторых изменят количество остановок, сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По будням с 19:00 до 06:00 с 5 по 29 июня на Савеловском направлении МЦД-1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ "Лианозово". Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 мин, после 22:00 - до одного часа. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни. Скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте транспорта, по будням в ночные часы будут строить ТПУ "Лианозово" - для этого будут поочередно закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы пройдут в ночные часы.

"Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" - график движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно посмотреть на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]. Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте.