Путин сообщил, что в новых регионах более 300 тыс. детей прошли медобследование

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей в новых регионах и о том, что еще предстоит сделать

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 300 тыс. детей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли медицинское обследование после вхождения этих регионов в состав РФ. Такие данные привел в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей в новых регионах и о том, что еще предстоит сделать.

"В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей", - сказал глава государства.

Также Путин попросил Голикову доложить о подготовке к летнему сезону в "Артеке". "В 2025 году будем отмечать столетие "Артека". Понятно, времени еще вполне достаточно, но все-таки летний сезон начинается", - отметил президент.