Голикова сообщила, что жителей новых регионов до конца года должны обеспечить полисами ОМС

Вице-премьер указала на наличие в новых субъектах определенных сложностей с выдачей полисов в связи с военными действиями

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Жители новых регионов РФ до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС. Однако из-за сложностей с выдачей полисов в новых субъектах, возможно, нужно будет перенести полноценный переход на систему ОМС еще на год, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Голикова отметила, что в новых субъектах есть определенные сложности с выдачей полисов в связи с военными действиями. По ее словам, пока не получается обеспечить "тот охват, который нам нужно".

"Сейчас коллеги реально оценивают ситуацию, смогут ли они перейти полноценно с 1 января 2024 года на систему ОМС. Во время визита в Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе мы с коллегами говорили, они эту ситуацию окончательно до 1 июля оценят и нам доложат свои предложения. Если ситуация сложится таким образом, что они скажут, что мы этого сделать не сможем, наверное, нужно будет еще на один год пойти им навстречу", - уточнила вице-премьер.