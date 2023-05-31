Адыгея планирует принять на летний отдых до 700 детей из Геническа

По словам главы республики Мурата Кумпилова, специалисты от региона также продолжают работу по развитию инфраструктуры подшефного района

МАЙКОП, 31 мая. /ТАСС/. Адыгея готова принять на летний отдых до 700 детей, проживающих в подшефном республике Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщил в среду глава Адыгеи Мурат Кумпилов, выступая на сессии республиканского Госсовета - Хасэ.

"Адыгея планирует принять до 700 детей из Геническа, на сегодняшний день в республике уже отдыхает 345 детей", - сказал Кумпилов.

Он отметил, что специалисты из республики также продолжают работу по развитию инфраструктуры подшефного района. В частности, речь идет о строительстве многофункционального центра и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. "На сегодняшний день строители республики ведут работу по совершенствованию инфраструктуры подшефного района: строится МФЦ и два ФОКа, ремонтируются краеведческий музей и памятники", - заметил Кумпилов.

Ранее глава республики отмечал, что Адыгея будет ежегодно направлять на восстановительные работы в Геническом районе по 200 млн рублей. "Планируется ежегодно направлять по 200 млн рублей на мероприятия по восстановлению подшефного Генического района, при этом большая работа проделана в прошлом году, на что из республиканского бюджета направлено 130 млн рублей", - сказал Кумпилов. В частности, по его словам, туда направили специалистов для содействия в вопросах госуправления, восстановления инфраструктуры, а также для решения социальных проблем.