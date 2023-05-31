31 мая, 12:46,
обновлено 31 мая, 13:20

Голикова рассказала о ходе восстановления объектов здравоохранения в новых регионах России

По словам вице-премьера, профилактическая система здравоохранения в новых регионах РФ была практически полностью разрушена

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 90 объектов здравоохранения в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года в рамках специального инфраструктурного проекта. В 2022-2023 годах восстановили 87 объектов, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

"В 2022-2023 году в рамках специального инфраструктурного проекта уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов", - сказала она.

По словам Голиковой, первичное звено здравоохранения отсутствует в некоторых населенных пунктах новых регионов России.

"Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована <…> в новых регионах в том числе и в силу износа, а в некоторых населенных пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена", - сказала вице-премьер. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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