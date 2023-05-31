К 300-летию Екатеринбурга на билбордах разместят фото учителей, врачей и известных горожан

Всего установят около 400 конструкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Фото учителей, врачей и известных горожан появятся на билбордах, посвященных 300-летию Екатеринбурга, сообщил журналистам замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин в среду.

"Порядка 25 человек приняли наше предложение. Среди них могу назвать группу "Чайф" в полном составе, [Вячеслав] Мясников и [Андрей] Рожков из "Уральских пельменей", легендарные [старший тренер женского клуба "Уралочка-НТМК" Николай] Карполь и [семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай] Дураков, Niletto будет также поздравлять горожан с этих плакатов", - сказал он, уточнив, что в проекте также приняли участие жители Екатеринбурга - врачи, учителя и дети.

Также он добавил, что по всему городу установят порядка 400 билбордов. Также изготовят наклейки, которые украсят входные группы различных предприятий к юбилею.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.