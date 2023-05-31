Туристы с июня смогут пользоваться в Колизее панорамным лифтом

Посетителям не нужно будет подниматься пешком по 100 крутым ступеням, пишет газета ilGiornale

РИМ, 31 мая. /ТАСС/. Панорамный лифт появился в Колизее. Как сообщает в среду газета ilGiornale, с его помощью с июня можно будет попасть на верхний ярус.

Отмечается, что лифт будет функционировать между вторым и третьим этажами и облегчит посещение Колизея для людей с ограниченными возможностями. Посетителям не нужно будет подниматься пешком по 100 крутым ступеням, пишет газета. "Одной из приоритетных целей является доступность - как культурная, так и физическая, с маршрутами, которые доступны для всех", - прокомментировала директор археологического парка Альфонсина Руссо.

Церемония открытия прошла во вторник вечером в присутствии министра по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано и актера Рассела Кроу, исполнителя главной роли в фильме "Гладиатор", которая принесла ему "Оскар".

Достопримечательность посещают более 7 млн человек в год.