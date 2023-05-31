Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Президент также отметил, что диспансеризация детей в новых субъектах "прошла достаточно организованно"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Диспансеризация детей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошла организованно, теперь следует провести медобследование взрослого населения. Такое предложение выдвинул в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала главе государства о том, как прошла диспансеризация детей в новых регионах. "Она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты", - заключил Путин, выслушав доклад.

"На мой взгляд нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения [в новых регионах]", - добавил президент. "Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте", - обратился он к Голиковой.

Президент также отметил, что на новых территориях медицинское обследование прошли более 300 тыс. детей.