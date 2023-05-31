В Роспотребнадзоре все водоемы Петербурга назвали непригодными для купания

В местах несанкционированного купания в городе будут проходить межведомственные рейды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Все водные объекты в Санкт-Петербурге являются непригодными для купания, однако отдыхать на пляжах можно. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции ТАСС начальник отдела санитарного надзора городского управления Роспотребнадзора Ольга Смелова.

"Постановлением правительства Санкт-Петербурга официально на территории нашего города утверждены 24 зоны рекреации. По результатам исследования, к сожалению, все водные объекты, используемые для купания в летний период, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Качество песка на всех пляжах соответствует гигиеническим нормативам. Управление не рекомендует купание в водоемах, употребление для питья воды, заглатывание создают угрозу возникновения острых кишечных, энтеровирусных инфекций и других инфекционных и паразитарных болезней", - сказала Смелова.

Мониторинг состояния воды, качества почвы на пляжах проводится ежегодно с мая, уточнила представитель Роспотребнадзора. Начиная с июня проверки будут проводить еженедельно. Главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов напомнил, что обычно происшествия случаются в местах несанкционированного купания. Поэтому там будут проходить межведомственные рейды. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Начальник Поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук дополнил, что к новому купальному сезону в городе в службе ПСС зарегистрировали 19 спасательных станций. На каждые 200 м пляжей дополнительно выставят 27 постов со спасателями, что больше, чем в 2022 году. Для работы на постах привлекли помимо профессиональных спасателей, спасателей, прошедших независимую оценку квалификации "Всероссийского общества спасания на водах".

"На комиссии прорабатывался вопрос об установке видеокамер на всех пляжах Санкт-Петербурга, эта работа по районам проводится, чтобы предпосылки к несчастным случаям заблаговременно обрабатывались, надеюсь, со следующего года, оператором или может быть, программой с искусственным интеллектом. Она существует, апробирована в Москве и других регионах", - сказал Данчук.

Директор городского учреждения по благоустройству "Курортный берег" Алексей Фисяк сообщил, что подготовку 14 пляжей района начали еще в 2022 году. Для безопасности на воде установили информационные щиты и спасательное оборудование, буи для обозначения 14 зон купания детей.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что первая половина июня будет прохладной, дневные температуры воздуха достигнут показателей в районе +17…+22 градусов во второй половине месяца. Как сообщил Колесов, можно предположить, что купальный сезон начнется лишь в третьей декаде июня.