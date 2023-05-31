В Чечне определились финалисты конкурса по разработке мастер-плана Грозного

В конце июня команды финалистов приедут в столицу республики, чтобы приступить к разработке конкурсных предложений

ГРОЗНЫЙ, 31 мая. /ТАСС/. Жюри определило трех финалистов открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. Ими стали консорциумы под лидерством "Студия Артемия Лебедева", ИП Людмилы Шарыгиной и ООО "Мастер’с План", передает корреспондент ТАСС.

"В конце июня команды финалистов приедут в Грозный, чтобы на месте ознакомиться с конкурсной территорией, провести встречи с чеченскими архитекторами, нашим экспертным сообществом, историками, культурологами, встретиться с представителями городской общественности. После чего они приступят к разработке детальных конкурсных предложений. Работа продлится до конца четвертого квартала 2023 года, и наши встречи будут регулярными", - рассказал журналистам мэр города Хас-Магомед Кадыров.

В состав жюри под председательством главы Чечни Рамзана Кадырова вошли 20 экспертов в области городского планирования, территориального развития и цифровизации из Азербайджана, Великобритании, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и России. Всего за время пригласительной кампании на конкурс зарегистрировались более 120 российских и зарубежных компаний из 57 города мира.

"Участники конкурса на разработку мастер-плана Грозного представили целый ряд интересных проектов. Для финала из них были выбраны концепции, основанные на самых успешных градостроительных практиках и трендах устойчивого развития. В них учитываются долгосрочные планы развития приоритетных для столицы Чеченской Республики отраслей экономики. Именно такой набор критериев является основным для качественного мастер-плана, комплексного и стратегического документа", - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Конкурс на подготовку мастер-плана Грозного был объявлен в марте 2023 года. Пригласительная кампания проводилась с 29 марта по 19 мая 2023 года. Конкурсные предложения будут представлены в сентябре, их детальная проработка продлится до конца четвертого квартала 2023 года.