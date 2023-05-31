ООН прогнозирует снижение безработицы в мире на 1 млн человек в 2023 году

В Международной организации труда пояснили, что наблюдающийся в целом в мире рост занятости "связан с более высокой, чем ожидалось, устойчивостью рынка труда в странах с высоким уровнем доходов"

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Число безработных в мире в 2023 году уменьшится на 1 млн человек, до 191 млн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Согласно последним оценкам МОТ, уровень безработицы в мире снизится в 2023 году на 0,1 процентного пункта, что предполагает уменьшение числа безработных на 1 млн", - отметили авторы доклада. Они пояснили, что наблюдающийся в целом в мире рост занятости "связан с более высокой, чем ожидалось, устойчивостью рынка труда в странах с высоким уровнем доходов".

Эксперты МОТ расценивают риск вступления мировой экономики в рецессию как значительный, что создает угрозу для рынка труда. В то же время они подчеркивают, что прежние оценки безработицы в период 2020-2022 годов были "существенно пересмотрены в свете новых данных". В 2022 году число безработных составляло, согласно последним оценкам, 192 млн человек, а на 2023 год "прогнозируется снижение безработицы до 191 млн", или до 5,3%. "Глобальное восстановление" в сфере занятости после кризиса COVID-19 "было удивительно быстрым по сравнению с предыдущими кризисами - такими, как глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов", констатировали в МОТ.

По мнению экспертов организации, в странах с низкими доходами в Африке и в "арабском регионе" безработица вряд ли снизится в этом году до уровня, который был зарегистрирован до пандемии коронавируса. МОТ прогнозирует для Северной Африки к концу года безработицу в 11,2%, тогда как в 2019 году она достигала 10,9%. Для стран Африки, расположенных южнее Сахары, эти цифры составляют соответственно 6,3% и 5,7% , для арабских государств - 9,3% и 8,7%. Вместе с тем в других регионах, в частности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Северной, Южной и Западной Европе, Центральной и Западной Азии сейчас складывается более благоприятная ситуация в сфере занятости, уровень безработицы там к концу текущего года, как ожидают эксперты МОТ, будет ниже, чем в 2019 году.

Среди факторов, негативно влияющих на занятость в развивающихся странах, авторы доклада называют "взаимоусиливающиеся кризисы", в том числе рост уровня задолженности.