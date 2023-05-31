В университете Дербента открыли центр в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В учреждении представлены эксклюзивные фотографии и книги

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Центр, посвященный 100-летию со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, открыли в филиале Азербайджанского государственного экономического университета в дагестанском Дербенте. В церемонии открытия приняли участие замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев и ректор вуза Адалят Мурадов, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"В центре представлены эксклюзивные фотографии и книги. Здесь планируют проводить досуговые и образовательные мероприятия. Особое внимание уделено дружеским отношениям двух стран", - говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел экспозицию вместе с гостями и оставил первую запись в книге почетных гостей музея. "Этот день олицетворяет долгую и нерушимую дорогу дружбы между Дагестаном и Азербайджаном", - написал Меликов.

Дербентскому филиалу одного из крупнейших вузов Азербайджана более 30 лет. Университет предоставляет льготы для детей из малообеспеченных семей, участников СВО и их родных.

Алиев родился 10 мая 1923 года. С 1969 по 1982 год он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. С 1982 по 1987 год - член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР. 10 октября 1993 года Гейдар Алиев стал президентом независимого Азербайджана и занимал этот пост до своей смерти в 2003 году.