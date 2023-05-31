СМИ: подозреваемый в Нидерландах в продаже чипов в обход санкций уехал в Россию

По сведениям портала DachNews, имеющий российское и голландское гражданства Дмитрий К. не явился на заседание суда

ГААГА, 31 мая. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в сентябре прошлого года в Нидерландах по подозрению в поставке микрочипов в Россию и отпущенный из-под стражи по личным обстоятельствам 2,5 месяца спустя, не явился на судебные слушания и, скорее всего, уехал из страны. Об этом сообщил в среду информационный портал DachNews.

Онлайн-издание утверждает, что 55-летний мужчина по имени Дмитрий К., имеющий российское и голландское гражданства, во вторник не явился на заседание суда. Он был задержан в сентябре и отпущен из-под стражи по личным обстоятельствам 2,5 месяца спустя, "однако теперь, как представляется, уехал обратно в Россию вместе с семьей", пишет портал.

Согласно информации прокуратуры, мужчина был выпущен на свободу, поскольку его теща была тяжело больна и нуждалась в уходе. По данным ведомства, дом, в котором проживал Дмитрий К., будет продан по решению суда в июле в связи с просрочкой в несколько месяцев по оплате ипотеки.

Голландские власти утверждают, что мужчина поставил в Россию микрочипы стоимостью как минимум €2 млн, которые могут использоваться для военных целей. Тем самым он нарушил торговые ограничения, введенные странами ЕС в ответ на проведение РФ специальной военной операции на Украине.

Адвокат Дмитрия К. заявил, что сумма явно завышена и что нет никаких доказательств того, что проданные его клиентом товары оказались в российской армии.