Жители Калининграда столкнутся с неудобствами из-за закрытия генконсульства ФРГ в области

Регион не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией России и отделен от нее границами Литвы и Польши

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Закрытие до ноября генконсульства ФРГ в Калининграде создаст определенные неудобства жителям области, которым по той или иной причине понадобится воспользоваться его услугами.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Нас в этой связи гораздо больше беспокоят интересы граждан нашей страны, которым по той или иной причине понадобится воспользоваться услугами консульства. Теперь для этого им придется лететь в Москву, а это, несомненно, создаст некоторые неудобства", - сказал Лысков.

Калининградская область не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией России и отделена от нее границами Литвы и Польши. Авиация является основным видом транспорта, которым пользуются жители области для поездок российские регионы. Поездки на автомобиле и по железной дороге сопряжены с пересечением государственной границы. В регионе проживает более 1 млн человек.