Дума приняла закон о возврате средств за турпутевки военнослужащим, участвующим в СВО

Согласно документу, сумма "возвращается за счет собственных средств туроператора, которым был сформирован туристский продукт"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, вернуть средства, уплаченные туроператорам за путевки.

В законе "Об основах туристской деятельности в РФ" предлагается указать, что призыв гражданина на военную службу по мобилизации, поступление на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту с 24 февраля 2022 года, а также заключение с этой даты контракта о добровольном содействии задачам ВС РФ относятся к существенным изменениям обстоятельств договора о реализации туристского продукта. В соответствии с этим, военнослужащие, а также члены их семей, могут потребовать расторжения такого договора и возврата средств, уплаченных по нему, в течение трех лет со дня заключения договора. Туроператор при этом обязан возвратить эти средства. Уточняется, что сумма "возвращается за счет собственных средств туроператора, которым был сформирован туристский продукт". В случае недостаточности собственных средств у туроператора уплаченная сумма возвращается из фонда персональной ответственности туроператора. Принятый закон распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года.

Кроме того, документ также продлевает на один год - до 1 сентября 2024 года - срок вступления в силу норм об ответственности для туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, при внесении ими данных в единую информационную систему электронных путевок.

Помимо этого, до 1 июля 2023 года продлевается срок, в течение которого экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники могут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. При этом аттестаты экскурсоводов и гидов, выданные органами государственной власти субъектов РФ, будут действовать до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.