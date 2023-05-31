Детей из приграничных сел Белгородской области примут четыре лагеря под Ярославлем

Точное количество детей, которые приедут в регион, еще обсуждается

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Детей из приграничных районов Белгородской области отправят на летний отдых в детские лагеря Ярославской области, принять детей готовы четыре учреждения. Об этом сообщил журналистам губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Соцблок подготовил предложения по отдыху детей из Белгородской области. Конечно, лучше, чтобы они отдыхали со сверстниками. Готовы принять ребят в детских лагерях - имени Горького, имени Матросова, "Чайка" и санаторно-лесной школе имени Шарова. Возможно, к ним добавятся и другие детские учреждения региона", - сказал губернатор.

По словам Евраева, точное количество детей, которые приедут в Ярославскую область, еще обсуждается.

Ранее Евраев сообщал ТАСС, что детей из Белгородской области разместят в пансионате "Сосновый бор" и санатории "Ясные зори". Позже власти приняли решение, что более комфортный и интересный отдых школьникам обеспечат детские лагеря.