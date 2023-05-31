31 мая, 13:51

Детей из приграничных сел Белгородской области примут четыре лагеря под Ярославлем

Точное количество детей, которые приедут в регион, еще обсуждается

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Детей из приграничных районов Белгородской области отправят на летний отдых в детские лагеря Ярославской области, принять детей готовы четыре учреждения. Об этом сообщил журналистам губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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"Соцблок подготовил предложения по отдыху детей из Белгородской области. Конечно, лучше, чтобы они отдыхали со сверстниками. Готовы принять ребят в детских лагерях - имени Горького, имени Матросова, "Чайка" и санаторно-лесной школе имени Шарова. Возможно, к ним добавятся и другие детские учреждения региона", - сказал губернатор.

По словам Евраева, точное количество детей, которые приедут в Ярославскую область, еще обсуждается.

Ранее Евраев сообщал ТАСС, что детей из Белгородской области разместят в пансионате "Сосновый бор" и санатории "Ясные зори". Позже власти приняли решение, что более комфортный и интересный отдых школьникам обеспечат детские лагеря. 

Теги:
РоссияБелгородская областьЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич
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