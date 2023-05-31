В нем, в частности, можно узнать, кто отвечает за обеспечение доступности объектов и услуг в различных сферах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. В Петербурге запустили чат-бот для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в среду сообщил журналистам вице-губернатор города Станислав Казарин.

"Помимо горожан с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, чат-бот станет полезным сервисом для представителей общественных объединений инвалидов. Также им смогут пользоваться специалисты различных организаций, деятельность которых связана с доступной средой в Санкт Петербурге", - приводит его слова пресс-служба.

С помощью чат-бота можно узнать, кто отвечает за обеспечение доступности объектов и услуг в различных сферах, и куда обращаться в случае нарушений. Информация в чат-боте структурирована по соответствующим разделам: "Жилищная сфера", "Социальная сфера", "Потребительский рынок", "Транспорт", "Улицы, дворы". В частности, в разделе "Жилищная сфера" можно ознакомиться с правилами обеспечения условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья жилого помещения, общедомового имущества.