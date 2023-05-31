Мосгордума поддержала повышение штрафов за безбилетный проезд в два раза

Зампредседателя Мосгордумы и редактор соответствующего законопроекта Степан Орлов подчеркнул, что повышение штрафов послужит стимулом для граждан, которые не оплачивают проезд, изменить свое поведение

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали повышение штрафов за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метрополитен Москвы. Соответствующее решение принято в среду в ходе пленарного заседания столичного парламента.

Согласно представленному законопроекту, за безбилетный проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и неоплаченный проход за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) размер штрафа увеличен с 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, а за неправомерное использование льготной карты для проезда и прохода за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и ММТС - с 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Прежние штрафы были утверждены в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, документ наделяет контролеров в городском транспорте правом рассматривать дела по статьям о нарушении порядка провоза домашних животных в общественном транспорте; о нанесении надписей, изображений и расклейке на общественном транспорте; о нарушении правил пользования метро и монорельсом; о торговой деятельности в метро и в 50 м от вестибюлей и ТПУ. Составление протоколов и привлечение к административной ответственности по этим статьям будут осуществляться непосредственно на месте совершения административного правонарушения без составления протокола.

Также документ признает утратившей силу статью 10.2 КоАП Москвы, которой установлена административная ответственность водителя или иного лица, ответственного за выдачу и невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам наземного городского транспорта общего пользования, автобусов пригородного сообщения, маршрутных микроавтобусов, и вносит корреспондирующие изменения в статьи 16.3 и 16.5 КоАП Москвы. Водители наземного городского транспорта в Москве с 2020 года не продают билеты пассажирам.

Миллионы "зайцев"

"Сейчас мы видим, что прежние штрафы не являются достаточным стимулом, идет, к сожалению, рост правонарушений, связанных с безбилетным проездом. <...> Проезд оплачивают примерно 85% [пассажиров], не оплачивают свой проезд порядка 170 млн человек в год, потери транспортной отрасли [составляют] порядка 3,5-3,7 млрд рублей: 2,7 млрд [рублей] - наземный транспорт, около 1 млрд [рублей] - метрополитен", - сказал в ходе заседания зампредседателя Мосгордумы и редактор соответствующего законопроекта Степан Орлов.

По его словам, контролеры на данный момент штрафуют около 1% всех безбилетников. Не оплачивают проезд в московском транспорте преимущественно мужчины в возрасте 25-29 лет, в половине случаев - граждане России. Причины у "зайцев" различны. "Есть даже рецидивисты. Например, 119 человек получили штраф за безбилетный проезд более 10 раз в 2022 году", - отметил Орлов.

Депутат подчеркнул, что повышение штрафов послужит стимулом для граждан, которые не оплачивают проезд или неправомерно пользуются льготными картами, изменить свое поведение.