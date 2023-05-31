Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Татьяну Фельгенгауэр за нарушение закона об иноагентах

Поводом послужил появившийся на YouTube-канале журналистки 9 февраля ролик "Богатые тоже прячут", в котором отсутствовала соответствующая маркировка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей журналистку Татьяну Фельгенгауэр (признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в одном из выпусков на ее YouTube-канале. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил Шадрину Т. В. (псевдоним Фельгенгауэр) признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания статуса иноагента), и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказали в суде.

Как отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом послужил появившийся на YouTube-канале журналистки 9 февраля ролик "Богатые тоже прячут", в котором отсутствовала маркировка о том, что этот видеоматериал создан иноагентом. После этого Роскомнадзор составил в отношении Фельгенгауэр протокол об административном правонарушении и направил его в суд.