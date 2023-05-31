Липецкая область создает ПВР для приема жителей приграничных районов Белгородской области

Губернатор Игорь Артамонов добавил, что приезд белгородских детей ожидают в регионе в ближайшие дни, им обеспечат комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области создают пункты временного размещения (ПВР) для жителей приграничных районов Белгородской области, территория которых ежедневно обстреливается со стороны Украины. Также регион примет на летний отдых белгородских детей, написал в своем Telegram-канале в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана. Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере "Прометей", - написал он.

Артамонов добавил, что приезд белгородских детей ожидают в регионе в ближайшие дни, им обеспечат комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг. "Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идет о безопасности детей", - написал Артамонов.

Ранее власти Воронежской области сообщили, что в лагере "Ландыш" приняли на летний отдых 300 детей из Шебекинского городского округа Белгородской области, который обстреливается со стороны Украины около 300 раз в сутки.