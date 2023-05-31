Start назвал причину иска в отношении онлайн-кинотеатра по обвинению в демонстрации ЛГБТ

Ею стал фильм "Идеальные незнакомцы"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Причиной составления протокола в отношении онлайн-кинотеатра Start стала демонстрация ЛГБТ в фильме "Идеальные незнакомцы". Видеосервис намерен прояснить ситуацию, в среду сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Весь контент на Start редактируется и маркируется в соответствии с установленными правилами. В отношении иностранной картины "Идеальные незнакомцы" действительно составлен протокол из-за возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что с учетом находящихся в распоряжении редакторской службы разъяснений законодательства данный контент нельзя расценить как демонстрацию ЛГБТ. "Мы будем прояснять ситуацию", - добавили в Start.

Ранее в базе данных московских городских судов появилась информация, что в отношении российских онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также на компанию "Мегафон" завели административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних (ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП).

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.