День защиты детей отметят на Северном и Южном речных вокзалах в Москве

Гостей ждут спортивные мероприятия, лекции, выступления артистов и мастер-классы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. День защиты детей отметят на Северном и Южном речном вокзалах спортивными мероприятиями, лекциями, выступлениями артистов и мастер-классами. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Отмечаем День защиты детей и запускаем новый сезон проекта "Спортивные выходные" на Северном и Южном речных вокзалах. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов рассказал, что 1 июня на Южном речном вокзале откроется игровая комната для детей в самом электробусе, а 3 и 4 июня впервые пройдут "Спортивные выходные". Гостей ждут йога, танцы, растяжка и культурная программа. Бесплатные тренировки будут проводиться каждую неделю на смотровой площадке на крыше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждую пятницу и субботу с 20:00 до 22:00 на площади Северного речного вокзала выступают диджеи с видеошоу на медиакубе.

"Все мероприятия бесплатные, но на некоторые нужна регистрация: тренировки "Спортивные выходные"; лекция Русского географического общества "Космояхта и будущее пилотируемых полетов в космос Человечества"; лекция по детской безопасности; художественный мастер-класс "Пейзаж в графике", - уточнили в департаменте.

Подробная программа мероприятий на речных вокзалах 1-4 июня размещена в Telegram-канале департамента.