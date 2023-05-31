Уровень безработицы в России в апреле составил 3,3%

По данным Росстата, общая численность безработных в России в марте составила 2,5 млн человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в апреле 2023 года снизился до 3,3% с 3,5%, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 года составил 3,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

По данным статистики, общая численность безработных в России в марте составила 2,5 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 года составила 75,8 млн человек, из них 73,3 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,5 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

При этом среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,5%, уровень безработицы женщин (3,4%) выше уровня безработицы мужчин (3,1%). Из 2,5 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,6 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,8%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 года составил 37,9 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 17,5%, лица в возрасте 50 лет и старше - 21,7%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 25,6%.