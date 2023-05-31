31 мая, 16:41

В Братиславе сообщили о кибератаках на городские службы

В городе не работает в том числе оплата парковки через интернет

БРАТИСЛАВА, 31 мая. /ТАСС/. Братислава подверглась в среду масштабным кибератакам. Не работают городские онлайн-службы, в том числе оплата парковки через интернет, сообщил журналистам мэр города Матуш Валло.

"Братислава подверглась массированным DDoS-атакам. Из-за этого в данный момент общественности не доступны онлайн-службы, которые оказывает город", - сказал мэр.

Он также отметил, что хакерам не удалось похитить информацию с серверов властей столицы. По данным мэрии, не действует, в частности служба онлайн-оплаты парковки. В связи с этим в городе сейчас не проверяют, оплатили ли автомобилисты занятые ими парковочные места.

Словацкие СМИ связали кибератаки с проходящей в Братиславе международной конференцией по безопасности Globsec. Откуда они осуществляются и кто может быть ответственен за них, не сообщается. 

Теги:
Словакия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация