В Братиславе сообщили о кибератаках на городские службы

В городе не работает в том числе оплата парковки через интернет

БРАТИСЛАВА, 31 мая. /ТАСС/. Братислава подверглась в среду масштабным кибератакам. Не работают городские онлайн-службы, в том числе оплата парковки через интернет, сообщил журналистам мэр города Матуш Валло.

"Братислава подверглась массированным DDoS-атакам. Из-за этого в данный момент общественности не доступны онлайн-службы, которые оказывает город", - сказал мэр.

Он также отметил, что хакерам не удалось похитить информацию с серверов властей столицы. По данным мэрии, не действует, в частности служба онлайн-оплаты парковки. В связи с этим в городе сейчас не проверяют, оплатили ли автомобилисты занятые ими парковочные места.

Словацкие СМИ связали кибератаки с проходящей в Братиславе международной конференцией по безопасности Globsec. Откуда они осуществляются и кто может быть ответственен за них, не сообщается.