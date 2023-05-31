Они будут готовы к работе с 1 июня, сообщила председатель фонда Анна Цивилева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Филиалы фонда "Защитники Отечества" открылись во всех регионах России, сообщила в среду председатель фонда Анна Цивилева.

"Сегодня филиалы фонда "Защитники Отечества" продолжили открываться в регионах. Теперь они готовы к работе во всех субъектах РФ с завтрашнего дня, 1 июня", - написала она в своем Telegram-канале.

Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.