31 мая, 16:47
Военная операция на Украине

Филиалы фонда "Защитники Отечества" открылись во всех регионах России

Они будут готовы к работе с 1 июня, сообщила председатель фонда Анна Цивилева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Филиалы фонда "Защитники Отечества" открылись во всех регионах России, сообщила в среду председатель фонда Анна Цивилева.

"Сегодня филиалы фонда "Защитники Отечества" продолжили открываться в регионах. Теперь они готовы к работе во всех субъектах РФ с завтрашнего дня, 1 июня", - написала она в своем Telegram-канале.

Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на УкраинеЦивилева, Анна Евгеньевна
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