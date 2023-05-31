В Воронеже на пяти пляжах в воде выявили превышение кишечной палочки в 240 раз

По данным регионального управления Роспотребнадзора, купание в такой воде может вызвать серьезные кишечные заболевания

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Санитарные врачи выявили в водоемах пяти пляжей в Воронеже превышение содержания кишечной палочки в 240 раз, сообщила в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"Водохранилище, место отдыха ООО "Клинический санаторий имени Горького" - превышение по показателю общие колиформные бактерии в 48 раз, Е.coli [кишечная палочка] в 240 раз; место отдыха у парка "Дельфин" - превышение по показателю общие колиформные бактерии в 48 раз, Е.coli в 240 раз; место отдыха у набережной Авиастроителей, 4л - превышение по показателю общие колиформные бактерии в 48 раз, Е.coli в 240 раз; водохранилище, место отдыха у воды, прилегающее к парку "Алые паруса", - превышение по показателю общие колиформные бактерии в 48 раз, Е.coli в 240 раз; место отдыха на левом берегу Воронежского водохранилища в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж - превышение по показателю Е.coli в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на этих пляжах вода не соответствует также санитарно-химическим показателям: в частности, в водохранилище у санатория имени Горького химическое потребление кислорода превышено в 1,4 раза, у парка "Дельфин" - в 1,2 раза, у парка "Алые паруса", возле набережной Авиастроителей, 4л - в 1,06 раза.

Как уточняется в сообщении, химическое потребление кислорода - это показатель содержания органических веществ, которые попали в воду с хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками, со смывами дождя с почвы. Колиформные бактерии - группы кишечной палочки, которые быстро размножаются в теплой воде, могут вызвать серьезные кишечные инфекции, например дизентерию. "В адрес главы городского округа город Воронеж направлено письмо о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не купаться в указанных местах", - говорится в сообщении.