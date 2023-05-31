В Чувашии умер пациент, которого везли до машины скорой на садовой тачке

По информации министерства здравоохранения республики, его состояние усугубили серьезные осложнения сопутствующих заболеваний

ТАСС, 31 мая. Житель деревни Голов в Чувашии, которого везли до машины скорой помощи на садовой тачке, умер в медицинском учреждении. Об этом в среду сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики Алексей Якушевич.

"Поступила информация, что пациент умер в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства здравоохранения Чувашии, состояние пациента усугубили серьезные осложнения сопутствующих заболеваний. В пресс-службе подчеркнули, что способ доставки до автомобиля скорой помощи не повлиял на самочувствие мужчины.

По информации министерства на основании объяснений фельдшера и водителя скорой медицинской помощи, в момент вызова дорога через овраг по деревянному мосту после дождя была размыта. "Существовал риск заноса и опрокидывания автомобиля в овраг, сотрудниками бригады было принято решение дойти до адреса пешком", - отмечается в сообщении.

В региональном Минздраве добавили, что из-за неблагоприятных дорожных условий после дождя, размытой скользкой дороги с примесью глины и крутого подъема медики не смогли воспользоваться каталкой и мягкими носилками из-за риска падения пациента. "После осмотра бригада транспортировала его до автомобиля скорой помощи подручными средствами. Решение принято с учетом приоритета необходимости своевременного оказания медицинской помощи пациенту в условиях профильного стационара", - говорится в сообщении ведомства.

В понедельник Telegram-канал Baza разместил видео, на котором запечатлено, как пациента везут к машине скорой помощи на садовой тачке. По информации авторов Telegram-канала, скорая не смогла проехать к больному из-за того, что мост к деревне находится в аварийном состоянии. Прокуратура Чувашии организовала проверку по факту публикации, при проведении которой установят, действительно ли автомобиль скорой помощи не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей.