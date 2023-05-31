Гран-при "Российской студенческой весны" получили Тюменская область и Пермский край

Церемония закрытия фестиваля состоялась в Перми

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. Обладателями Гран-при "Российской студенческой весны" в Перми стали команды из Тюменской области, Республики Саха (Якутия) и Пермского края. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

Студенческая сборная из Тюменской области получила Гран-при первой лиги Студенческой весны в основном направлении фестиваля - "Региональные программы", во второй лиге победу одержала Республика Саха (Якутия). В свою очередь команда Пермского края выиграла главный приз "Российской студенческой весны" в общекомандном зачете.

"Я поздравляю каждого из вас, кто нашел в себе смелость показать свое творчество на всю страну. Вы все уже победители. Не останавливайтесь на достигнутом, смело идите к мечте, к своим целям. А Российский союз молодежи и все наши проекты открыты для вас. И я хочу сказать, что мы сейчас не завершаем фестиваль, на самом деле мы начинаем новое 10-летие фестиваля "Российская студенческая весна" - сказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий.

Церемония закрытия фестиваля прошла в Перми на сцене, организованной в только что отреставрированном УДС "Молот". Масштабное светомузыкальное представление, состоящее из лучших номеров "Российской студенческой весны-2023" вели актер, шоумен, телеведущий и певец Стас Ярушин, а также полуфиналистка Высшей лиги КВН в составе команды "Станция Динамо" и финалистка "Comedy Баттл" Екатерина Вяликова. Музыкальное сопровождение церемонии закрытия Студвесны в Перми обеспечил проект МУЗLOFT.

"Пермь всегда удивляет. Этот фестиваль превзошел все наши ожидания. Здорово, что программа 300-летия Перми начинается с такого масштабного праздника студенчества. Мы пытались оценить, какое количество студентов принимает участие в региональном этапе "Российской студенческой весны". Получилось около 1 млн человек. Это значит, что мы будем поддерживать фестиваль", - отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

О фестивале

"Российская студенческая весна" в 2023 году проходит в Перми с 26 мая по 1 июня и является одним из флагманских мероприятий, посвященных празднованию 300-летия города. Участие в молодежном фестивале приняли 3,5 тыс. студентов из 80 регионов России, на конкурс представили порядка 2 тыс. молодежных творческих номеров. Обладатели Гран-при фестиваля получили по 100 тыс. рублей, победители же первой лиги региональных программ выиграли 350 тыс. рублей, а второй лиги - 250 тыс. рублей. Соискателями премии стали финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях: "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Видео", "Журналистика", "Арт" и "Региональная программа".

В 2024 году "Российская студенческая весна" будет проходить в Саратове. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, "город ждал этого события 32 года". "Мы очень рады, что Саратов победил, достаточно много усилий пришлось приложить, чтобы добиться этого. Саратов - это студенческий город, к тому же три года подряд мы получали Гран-при!", - сказал глава региона, отметив, что у руководства области уже есть идеи относительно локаций, подходящих для проведения такого масштабного мероприятия.