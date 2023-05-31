В "Мегафоне" объяснили протокол по статье об ЛГБТ неверной возрастной маркировкой

В компании сообщили, что недочет уже исправили

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Мегафон" допустил указание неверной возрастной маркировки, недочет уже исправлен. Так пресс-служба оператора связи прокомментировала ТАСС поступивший в суд протокол в отношении него по административной статье о пропаганде ЛГБТ.

"Претензии регулятора в наш адрес не связаны с каким-либо видом пропаганды, а исключительно с неверной возрастной маркировкой - 16+ вместо 18+. Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно", - сообщила пресс-служба "Мегафона".

Ранее в базе данных московских городских судов появилась информация, что в отношении "Мегафона", а также российских онлайн-кинотеатров Premier и Start заведены административные дела по статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних (ч. 2 статьи 6.21.2 КоАП).

Причиной составления протокола в отношении Start стала демонстрация ЛГБТ в фильме "Идеальные незнакомцы", видеосервис намерен прояснить ситуацию, пояснили ранее ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

По ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 млн руб. либо приостановления деятельности на срок до 3 месяцев.