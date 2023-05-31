Единороссы прорабатывают вопрос об отпуске участникам СВО для заключения брака 8 июля

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что "здесь огромный потенциал у каждого руководителя региона, города"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" прорабатывает с Министерством обороны РФ вопрос о предоставлении участникам специальной военной операции отпуска для заключения брака в День семьи, любви и верности 8 июля. Об этом сообщил в среду замсекретаря генсовета партии, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Вчера буквально был первый разговор с [заместителем министра обороны] Николаем Александровичем Панковым. Суть в следующем: <...> в этот день [8 июля] обязательно будут совершаться свадебные обряды. <...> Так вот, отпуск бойца с передовой для того, чтобы заключить брак с любимой, большей радости трудно себе представить", - сказал он в ходе заседания генсовета партии.

Васильев отметил, что "здесь огромный потенциал у каждого руководителя региона, города". "Есть очень интересный опыт Дагестана, когда в Дербенте 24 межнациональных свадьбы сыграли в один день. Это не только рекорды Гиннесса, это потрясающая энергия, представляете, как красиво. Межконфессиональные свадьбы. Это то, что соединяет наш народ. Это то, о чем говорил президент на совете по национальным вопросам, который недавно прошел", - сказал руководитель фракции.

"Мы приняли закон о традиционных ценностях, об их защите. Мы идем в этом направлении. Вот сейчас мы готовим к принятию закон, по сути, внесли его большинством - о запрете изменения пола. Мы идем по этому пути. Семья - это основа всего, основа общества, основа государства, это основа всех ценностей и традиционных особенно, включая и конфессиональные", - подчеркнул Васильев.