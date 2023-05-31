В КЧР планируется выделять льготы на открытие бизнеса для участников СВО

Площадкой для оказания всесторонней поддержки участникам СВО и их семьям станет фонд "Защитники Отечества"

ЧЕРКЕССК, 31 мая./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) разрабатывают программы для выделения дополнительных льгот на открытие бизнеса для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сейчас мы работаем над разработкой программ, включающих дополнительные льготы для участников СВО по их возвращении, включая помощь в открытии частного бизнеса, получении займа и т. д. Все должно быть сделано для того, чтобы ребята, которые вернутся в родную республику, чувствовали, что они дома. Во всем должна быть поддержка!" - написал Темрезов.

В среду в Карачаево-Черкесии состоялось открытие регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества", который станет площадкой для оказания всесторонней поддержки участникам СВО и их семьям. Помощь будет оказываться по различным направлениям, в том числе в сферах реабилитации, санитарно-курортного лечения, профилактики, медицинской, психологической и юридической поддержки, обучения и трудоустройства. Для работы в фонде подобран профессиональный коллектив, сотрудники которого прошли специальное обучение.

"Президент очень четко обозначил, чем должен заниматься фонд, но, повторю, все зависит от каждого из нас: и от органов власти, и от специалистов, которые будут общаться с ребятами и их семьями. Уверен, фонд станет не просто площадкой по оказанию всесторонней помощи и поддержки, но и домом для тех, для кого он открыт", - добавил глава республики.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в России специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.