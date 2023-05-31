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Военная операция на Украине

В Пензе число координаторов фонда "Защитники Отечества" намерены увеличить в четыре раза

По данным пресс-службы правительства региона, штат вырастет до 90 координаторов

ПЕНЗА, 31 мая. /ТАСС/. Число социальных координаторов филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Пензенской области планируют увеличить почти в четыре раза до конца 2023 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

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"На обучение было направлено 23 социальных координатора, за ними будут закреплены конкретные семьи участников СВО. Планируется, что до конца года в пензенском филиале будут работать 90 координаторов", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, открывшийся в Пензе региональный филиал фонда объединит не только социальных кураторов, но и волонтеров, которые будут работать с военнослужащими и их близкими. В регионе филиал создавался во взаимодействии с Комитетом семей воинов Отечества. Комплексную помощь здесь можно получить в режиме одного окна, а также через мобильное приложение, которое успешно прошло тестирование.

"Помимо реабилитационных кабинетов и комнат психологической помощи, разместили здесь библиотеку, игровую комнату, помещения для проведения мероприятий, работает и прокат технических средств реабилитации", - отметил Мельниченко.

В регионе рассматривают возможность создать реабилитационный центр для участников СВО на территории санатория имени Володарского. На его базе будут оказываться все виды помощи - от психологической поддержки до протезирования.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в России специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. 

Теги:
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьВоенная операция на Украине
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