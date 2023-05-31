Белгородский губернатор не стал давать прогноз о начале учебного года в приграничье

Школьники приграничных районов сейчас обучаются дистанционно

ТАСС, 31 мая. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не стал давать прогноз о том, сможет ли начаться учебный год 1 сентября в приграничных округах региона в обычном формате. Об этом он сказал в прямом эфире в среду в социальной сети "ВКонтакте".

"Готовы ли сейчас мы заявить, что у нас будет 1 сентября? Абсолютно очевидно: конечно, нет. Если будет такая текущая обстановка, как у нас сейчас происходит, то конечно мы не сможем начать образовательный процесс в приграничных территориях в том формате, в котором хотелось бы", - сказал Гладков.

Власти Белгородской области в приграничных районах перевели школьников на дистанционное обучение, также в регионе отказались от проведения в 2023 году областного выпускного бала школьников в Белгороде. Кроме того, в 2023 году выпускники девятых классов смогут получить аттестат по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ, а ученикам 11 классов предоставят право или без ЕГЭ поступать в вуз по вступительным экзаменам, или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны в выбранном вузе.