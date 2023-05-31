Профсоюзы работников образования Румынии отказались прекратить всеобщую забастовку

В ходе переговоров правительство предложило повысить зарплаты учителям на 1 тыс. леев (€200) в месяц, но члены профсоюза настаивают на удвоении этой суммы

БУХАРЕСТ, 31 мая. /ТАСС/. Профсоюзы работников среднего образования Румынии, которые с 22 мая проводят всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат, отклонили в среду последнее предложение правительства. Таким образом, акция протеста будет продолжена, сообщили лидеры крупнейших профсоюзных федераций после очередного раунда переговоров с представителями кабинета.

"В настоящее время забастовка продолжается, - приводит агентство Agerpres слова лидера Федерации свободных профсоюзов образования Симиона Хэнческу. - Члены профсоюза не согласились с предложением в 1 тыс. леев. Они настаивают на большей сумме <...>, на удвоении этой суммы до 2 тыс. леев, после вычета налогов". Он добавил, что профсоюзы продолжат в четверг консультации с учителями, чтобы определить минимальное приемлемое предложение правительства.

В ходе переговоров правительство предложило повысить зарплаты учителям на 1 тыс. леев (€200) в месяц, административному и техническому персоналу - на 400 леев (€80), а также увеличить зарплаты начинающим учителям до уровня средней зарплаты в стране, то есть 4 тыс. леев (€800).

На сайте правительства Румынии размещено сообщение, согласно которому на заседании кабинета в четверг будет одобрено постановление, включающее предложенные и уже отклоненные профсоюзами меры. В сообщении также содержится призыв правящей коалиции к профсоюзам "прекратить забастовку и позволить возобновить доступ к образованию 3 млн румынских школьников, из которых почти 300 тыс. готовятся к национальному экзамену и получению аттестата зрелости".