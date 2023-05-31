Российские аптеки смогут менять дозировку готовых препаратов для детей

Это позволит обеспечить потребность пациентов в индивидуальных дозировках, пояснили в Минздраве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Аптеки с лицензией на фармацевтическую деятельность смогут делать необходимую дозировку препаратов для детей из уже готовых лекарств. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"Изготовление лекарственных препаратов в аптечных организациях позволит обеспечить потребность по жизненным показаниям пациентов в индивидуальных дозировках лекарственных средств, в том числе в сверхмалых дозировках в педиатрической практике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Минздрав России разработал приказ, который утверждает правила изготовления и отпуска препаратов для медицинского применения аптеками, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Документ был разработан в связи с изменениями в федеральном законе "Об обращении лекарственных средств". Благодаря им аптеки с лицензией на фармацевтическую деятельность могут использовать зарегистрированные лекарства при изготовлении препаратов.